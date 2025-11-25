مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

بايرن ميونيخ

كأس العرب

لبنان

- -
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة رمضان صبحي بعد استمرار حبسه

كتب - يوسف محمد:

11:24 م 25/11/2025 تعديل في 26/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وعائلته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 25 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي مع زوجته في نزهة_9
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بتخرج ابنه_14
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته_15
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي رفقة زوجته ابنة إكرامي_3
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وزوجته_11
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي 3_1
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وأبنائه (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وأبنائه (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    رمضان صبحي وأبنائه (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعلت حبيبة إكرامي زوجة نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي وابنة أسطورة حراسة المرمى في مصر والأهلي إكرامي الشحات، مع الأزمة التي يمر بها زوجها في الفترة الماضية.

ويمر رمضان صبحي في الفترة الحالية بأزمة كبيرة، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة، بحجز الحكم في قضية رمضان صبحي حتى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه.

ونشرت حبيبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، آية قرآنية: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قَالُوا إِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ".

وأمرت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، إلى يوم 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبسهم، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية بأحد المعاهد العليا بأبو النمرس.

وتعود أزمة نجم وسط بيراميدز إلى مايو الماضي 2025، بعد ضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلا منه في أحد المعاهد العليا بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد.

أقرأ أيضًا:

كيف يتجنب رونالدو الغياب عن مباراة افتتاح البرتغال لكأس العالم 2026؟

"بينهم الشناوي وجراديشار".. 9 غيابات للأهلي في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي زوجة رمضان صبحي رمضان صبحي وزوجته حبس رمضان صبحي القبض على رمضان صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان