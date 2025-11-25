تفاعلت حبيبة إكرامي زوجة نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي وابنة أسطورة حراسة المرمى في مصر والأهلي إكرامي الشحات، مع الأزمة التي يمر بها زوجها في الفترة الماضية.

ويمر رمضان صبحي في الفترة الحالية بأزمة كبيرة، بعد قرار محكمة جنايات الجيزة، بحجز الحكم في قضية رمضان صبحي حتى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه.

ونشرت حبيبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، آية قرآنية: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قَالُوا إِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ".

وأمرت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، إلى يوم 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبسهم، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية بأحد المعاهد العليا بأبو النمرس.

وتعود أزمة نجم وسط بيراميدز إلى مايو الماضي 2025، بعد ضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلا منه في أحد المعاهد العليا بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد.

أقرأ أيضًا:

كيف يتجنب رونالدو الغياب عن مباراة افتتاح البرتغال لكأس العالم 2026؟

"بينهم الشناوي وجراديشار".. 9 غيابات للأهلي في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال