من رمضان صبحي لنجوم الأهلي والزمالك.. لاعبون بين الشهرة وقاعات المحاكم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات اللاعب، وذلك للحكم في جلسة 30 ديسمبر.

وأعاد قرار استمرار حبس رمضان صبحي، مشهد أزمات لاعبين مصريين خلف القضبان، بينهم نجوم الأهلي والزمالك.

سبب حبس رمضان صبحي

في مايو الماضي، أدى أحد الأفراد الامتحان في أحد المعاهد الخاصة في منطقة أبو النمرس، بدلًا من رمضان صبحي، وفي يوليو الماضي، ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة القبض على لاعب بيراميدز، أثناء عودته من تركيا، بعد انتهاء معسكر إعداد الموسم الجديد.

حبس أحمد فتوح

قبل رمضان صبحي، حكم على العديد من اللاعبين المصريين، في تهم مختلفة، آخرهم أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وفي أغسطس العام الماضي 2024، تعرض أحمد فتوح للحبس، بعد تسببه في قتل أمين شرطة، أثناء قيادة سيارته بالساحل الشمالي.

وبعد التصالح مع عائلة الضحية، قررت المحكمة حبس أحمد فتوح عامًا مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة من وحدة المرور المختصة.

حكم حبس إمام عاشور

حُكم على إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، بالحبس لمدة 6 أشهر، بسبب التعدي على فرد أمن في أحد المراكز التجارية، العام الماضي، وانتهت أزمة اللاعب بالتصالح مع فرد الأمن.

حبس إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة

في مارس الماضي، أُلقي القبض على إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق، بسبب صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

حبس ثلاثي الزمالك في الإمارات

تعرض ثلاثي الزمالك، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، وعبد الواحد السيد مدير الكرة السابق، للحبس بعد نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024، بسبب الاعتداء على فرد أمن بالملعب.

وبعد قرار حبس ثلاثي الزمالك وتوقيع غرامة مالية عليهم، صدر قرار عفو رئاسي عنهم.

لاعب منتخب مصر السابق ينتظر أولى جلسات محاكمته

ينتظر علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال رجل أعمال، إذ صدر ضده 26 حكمًا غيابيًا في قضايا شيكات من دون رصيد.

