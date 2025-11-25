موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي تطورات الحالة الصحية لحارس المرمى محمد الشناوي.

وأشار جاب الله في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء إلى أن الشناوي قد بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي ‏المحدد له؛ للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن حارس الفريق خضع لتدريبات علاجية وتأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم.‏

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى تواصله مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني وإرسال التقرير الطبي الخاص باللاعب في إطار التنسيق بين ‏الجانبين بخصوص إصابات اللاعبين.‏

ويغيب الشناوي عن بعثة الفريق التي تغادر إلى المغرب غدًا، استعدادًا لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي؛ بسبب تعرضه للإصابة ‏في العضلة الضامة.‏

