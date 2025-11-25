من رمضان صبحي لنجوم الأهلي والزمالك.. لاعبون بين الشهرة وقاعات المحاكم

من دفتر المأذون الشرعي إلى صافرة التحكيم.. القصة الكاملة لـ محمود البنا

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حامد حمدان حاليا يتواجد في معسكر منتخب فلسطين استعدادا لخوض مواجهة ليبيا، في تصفيات بطولة كأس العرب ويركز بشكل كامل على التأهل للبطولة".

وأضاف: "حامد حمدان يمتلك عرضًا من الدوري الليبي وأخر من الدوري القطري بالإضافة إلى مفاوضات النادي الأهلي".

وأكد: "ماعلمنا أن موقف حامد حمدان من الانتقال إلى النادي الأهلي مرتبط بمصير اللاعب أليو ديانج، وحال رحل المالي عن صفوف الأحمر ستكون أسهم حمدان في الانتقال إلى الأهلي كبيرة".

واختتم: "بالتأكيد سننظر إلى مصلحة اللاعب وننتظر انتقالات يناير لاختيار العرض المناسب للاعب".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني، دون الكشف عن الأطراف أو القضايا التي تسببت في هذا القرار.