مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

هل يغير وجهته للأهلي؟.. الغندور يكشف مصير حامد حمدان بعد إيقاف قيد الزمالك

كتب : محمد خيري

03:04 م 25/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (3)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 9 صورة
    عدي الدباغ وحامد حمدان
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 9 صورة
    حامد حمدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور موقف الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حامد حمدان حاليا يتواجد في معسكر منتخب فلسطين استعدادا لخوض مواجهة ليبيا، في تصفيات بطولة كأس العرب ويركز بشكل كامل على التأهل للبطولة".

وأضاف: "حامد حمدان يمتلك عرضًا من الدوري الليبي وأخر من الدوري القطري بالإضافة إلى مفاوضات النادي الأهلي".

وأكد: "ماعلمنا أن موقف حامد حمدان من الانتقال إلى النادي الأهلي مرتبط بمصير اللاعب أليو ديانج، وحال رحل المالي عن صفوف الأحمر ستكون أسهم حمدان في الانتقال إلى الأهلي كبيرة".

واختتم: "بالتأكيد سننظر إلى مصلحة اللاعب وننتظر انتقالات يناير لاختيار العرض المناسب للاعب".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني، دون الكشف عن الأطراف أو القضايا التي تسببت في هذا القرار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الغندور حامد حمدان نادي الزمالك خالد الغندور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية