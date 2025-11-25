عاجل.. فيريرا يشكو الزمالك في الفيفا

ثروة قومية ووقوف على الكرة.. التحولات الدرامية في مسيرة رمضان صبحي

تحرك البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لشكوى ضد الأبيض، بشكل رسمي، لعدم حصوله على مستحقاته قبل الرحيل.

وأعلن نادي الزمالك، إقالة يانيك فيريرا، من منصبه، خلال الفترة الماضية بسبب النتائج السيئة، وتعيين أحمد عبدالرؤوف بدلا منه في تدريب الأبيض.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المحامي الخاص بفيريرا، أخطر نادي الزمالك بالتقدم بشكوى ضد النادي الأبيض، مطالبا بالحصول على باقي عقده 8 شهور كاملة.

وأكمل المصدر، أن المدرب يرفض كل الحلول الودية، بعد تجاهل مسؤولي الزمالك طلباته، ويريد الحصول على كامل المستحقات (كاش)، قبل تصعيد الأمور وإيقاف القيد مجددا.

واختتم المصدر، أن المدرب رحل من مصر غاضبا، بعدما تم الوصول لاتفاق بين الطرفين على منحه مستحقاته السابقة ومعها أربعة أشهر من باقي عقده، ولكن تم الإخلال في الاتفاق بعد ذلك، وواجه تجاهل تام.