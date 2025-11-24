نجم الزمالك السابق ينتقد شيكو بانزا: "غير مفهوم وعنده لا مبالاة"

كشف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية، بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

وأشاد أبو الدهب بالعديد من لاعبي الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن هناك عدد من الفرق بخلاف الأهلي والزمالك، يمتلكون الكثير من اللاعبين أصحاب القدرات والإمكانيات المميزة.

ويرى أبو الدهب أن أفضل لاعبي الدوري المصري حتى الآن، هم: أشرف بن شرقي ، زيزو، مروان عطية لاعبو الأهلي، فيستون ماييلي و أحمد الشناوي من بيراميدز بجانب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري وصديق أجولا لاعب سيراميكا ومحمد إسماعيل من الزمالك.

وأكد نجم الكرة المصرية السابق، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك يعد من أفضل اللاعبين في الدوري الموسم الحالي، إلا أن أداء الفريق لا يساعد اللاعب بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أعرب أبو الدهب عن استيائه من الأداء الذي يقدمه الأنجولي شيكو بانزا مع نادي الزمالك، وعدم تركيزه مع الفريق مما جعله يظهر بمستوى متواضع طوال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة.

