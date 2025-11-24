مباريات الأمس
"تحت الملاحظة".. الأهلي يعلن تعرض لاعب الفريق لارتجاج بالتدريبات

كتب : محمد القرش

04:35 م 24/11/2025
أفاد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأن اللاعب مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب التتش.

وأوضح الطبيب أن التدخل الطبي كان فوريًا وتم تقديم الإسعافات الأولية للاعب على الفور، وأضاف أن الجهاز الطبي قرر إبقاء مصطفى العش تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية بشكل دقيق.

وكان الأهلي فاز على نظيره شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك قبل مواجهة المارد الأحمر لمنافسه الجيش الملكي، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر.

الأهلي أخبار الأهلي مصطفى العش إصابة العش

