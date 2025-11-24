مباريات الأمس
"يا جماعة اهدوا شوية عليه".. شوبير يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي

كتب : محمد خيري

12:12 م 24/11/2025
طالب الإعلامي أحمد شوبير، من جماهير النادي الأهلي، الهدوء على بعض اللاعبين، ومنهم المهاجم محمد شريف، بعد عودة الانتصارات مرة أخرى.

قال "شوبير": "هناك حالة من الهدوء الشديد داخل النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة السوبر، ثم الانتصار الكبير على شبيبة القبائل برباعية، إضافة إلى الاطمئنان على حالة إمام عاشور والمستوى الجيد الذي يقدمه معظم نجوم الفريق".

وأوضح: "طبعا أنتم عارفين طبيعة جماهيرنا؛ فهي دائمًا على الشعرة، مباراة يقولون فيها الله، والمباراة التي تليها يبدأ الحديث عن من يجب أن يرحل ومن يجب أن يبقى".

وتابع: "ومن الأمور التي أستغربها كثيرًا الحملة على محمد شريف، يا جماعة، شريف هدّاف، وسجل هدف مؤخر،ا ويدخل الآن في أرقام قياسية، ولم يتبقى له سوى عشرة أهداف ليحقق رقمًا تاريخيًا".

وأكمل: "يا جماعة لازم الهدوء، محمد شريف سجّل هدفً، وربما لا يكون الأداء في أفضل حالاته، لكنه يسجّل الأهداف باستمرار".

الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

