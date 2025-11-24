بعد خسارة الاتحاد السكندري وفوز زد.. جدول ترتيب الدوري المصري

أقيمت أمس الأحد الموافق 23 نوفمبر، ثلاثة مباريات في الدوري المصري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر التي شهدت العديد من الأهداف القوية والحاسمة.

وشهدت مباريات أمس، فوز الجونة على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0، وفوز بتروجيت على حرس الحدود بنتيجة 3-1، وفوز زد على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويلحقه الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- سيراميكا كليوباترا - 29 نقطة

2- الأهلي - 23 نقطة

3- الزمالك - 22 نقطة

4- بيراميدز - 20 نقطة

5- المصري - 20 نقطة

6- وادي دجلة - 20 نقطة

7- زد - 20 نقطة

8- إنبي - 19 نقطة

9- بتروجيت - 18 نقطة

10- الجونة - 18 نقطة

11- البنك الأهلي -17 نقطة

12- مودرن سبورت - 17 نقطة

13- غزل المحلة - 16 نقطة

14- سموحة - 16 نقطة

15- حرس الحدود - 13 نقطة

16- فاركو - 12 نقطة

17- طلائع الجيش - 11 نقطة

18- المقاولون العرب - 10 نقاط

19- الإسماعيلي - 10 نقاط

20- الاتحاد السكندري - 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط