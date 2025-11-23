مباريات الأمس
4 أشياء ينتظرها الزمالك أمام زيسكو الزامبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

05:36 ص 23/11/2025
يطل فريق الزمالك مجددًا على محبيه اليوم الأحد ولكن هذه المرة في بطولة الكونفدرالية بعدما كان آخر ظهور له بطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

فريق الزمالك سيستضيف عند التاسعة من مساء اليوم نظيره زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

وتضم مجموعة الزمالك ببطولة الكونفدرالية بجانب زيسكو كلاً من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي.

ويدخل الزمالك تحت قيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف ونصب أعينه عدة أهداف وتحديات نستعرض خلال السطور التالية 4 منها:

1) الفوز القاري الأول

تعد مباراة زيسكو هي المباراة الأولى للمدرب أحمد عبدالرؤوف على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك ببطولة قارية بعدما تولى المهمة بصورة مؤقتة بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا لسوء النتائج.

أحمد عبدالرؤوف قاد الزمالك في مباراتين كأس السوبر المصري إذ فاز بركلات الترجيح على حساب نظيره بيراميدز في دور نصف النهائي قبل الخسارة في النهائي أمام الأهلي بهدفين نظيفين ما يحفزه لترك ذكرى جيدة مع بدايته القارية.

2) العودة لطريق الانتصارات

يرغب لاعبو الزمالك ومديرهم الفني أحمد عبدالرؤوف العودة مرة أخرى لطريق الانتصارات بعد الهزيمة في ظهورهم الأخير أمام نظيرهم الأهلي بنهائي النسخة المنصرمة من كأس السوبر المصري.

3) الانتصارات القارية

يسير فريق الزمالك بخطى ثابتة بالنسخة الجارية من الكونفدرالية إذ نجح في عبور الدور التمهيدي الثاني بالعلامة الكاملة بالفوز في مباراتي الذهاب والإياب على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة ثم بهدف نظيف.

ويرغب لاعبو القلعة البيضاء في مواصلة انطلاقتهم بالبطولة للذهاب لأبعد نقطة بالمسابقة بعدما ودعوا النسخة الماضية من البطولة القارية من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

4) التغلب على الغيابات

ويواجه أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك تحديًا أمام زيسكو في ظل غياب 8 لاعبين عن قائمة الفريق لتعويضهم وهم: محمود بنتايك بسبب إجهاد في العضلة الخلفية، أحمد ربيع بسب الإجهاد في العضلة الضامة، المهدي سليمان وأحمد حمدي ومحمد السيد وصلاح مصدق لأسباب فنية بالإضافة إلى عدم جاهزية ناصر منسي وتعرض سيف جعفر لنزلة برد شديدة.

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وزيسكو الزامبي كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة الكونفدرالية

