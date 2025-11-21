بينهم لاعب الزمالك.. كاف يستعرض 5 لاعبين يجب متابعتهم بالكونفدرالية

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على 5 لاعبين يجب متابعتهم قبل انطلاق منافسات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وعلى رأسهم، أحمد فتوح لاعب الزمالك.

أسامة بن بوط (حارس مرمى) - نادي اتحاد الجزائر

ذكر موقع "كاف"، أن دفاع اتحاد الجزائر يعتمد على هدوء حارس مرماه، أسامة بن بوط، الذي توج بكأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي 2022-2023.

ويتحكم أسامة بن بوط بمربع عملياته، وينظم الخط الدفاعي المرتفع جيدا، ويتقن إيقاف التمريرات العرضية.

ثيمبينكوسي لورش - نادي الوداد البيضاوي المغربي

سجل لورش 4 أهداف في 7 مباريات بالدوري المغربي الموسم الحالي، وذلك منذ وصوله إلى الوداد، كما سجل في كأس العالم للأندية.

فيصل سالم - نادي عزام التنزاني

وصف "كاف"، فيصل سالم بأنه المفضل لدى الجماهير التنزانية، سالم فيصل، وأشار إلى أنه يحول الاستحواذ العقيم إلى فرص.

أحمد فتوح - نادي الزمالك

استشهد كاف بأداء أحمد فتوح مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021، وأشار إلى أنه يمتلك الخبرة الدولية في الجهة اليسرى، ويقدم توازنا، دفاع آدمن وهدوء في إعادة بناء اللعب واختيار اللحظة المناسبة للانطلاق.

عبد الرحمن مزيان - نادي شباب بلوزداد

توج عبد الرحمن مزيان، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية من قبل، مع نادي اتحاد الجزائر في موسم 2022/23.

وتظهر خبرته في اختياره للحظات المناسبة: التراجع قليلا لإقناع المدافع المركزي بالتحرك، ثم الانقضاض على المساحة؛ تأجيل التمريرة النهائية لتجميد المدافع؛ أو ببساطة تحمّل المسؤولية لإتمام الهجمة.



