مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بينهم لاعب الزمالك.. كاف يستعرض 5 لاعبين يجب متابعتهم بالكونفدرالية

كتب : هند عواد

03:29 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فيصل سالم_6
  • عرض 6 صورة
    أسامة بن بوط_3
  • عرض 6 صورة
    أحمد فتوح_2
  • عرض 6 صورة
    ثيمبينكوسي لورش_4
  • عرض 6 صورة
    عبد الرحمن مزيان_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على 5 لاعبين يجب متابعتهم قبل انطلاق منافسات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وعلى رأسهم، أحمد فتوح لاعب الزمالك.

أسامة بن بوط (حارس مرمى) - نادي اتحاد الجزائر

ذكر موقع "كاف"، أن دفاع اتحاد الجزائر يعتمد على هدوء حارس مرماه، أسامة بن بوط، الذي توج بكأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي 2022-2023.

ويتحكم أسامة بن بوط بمربع عملياته، وينظم الخط الدفاعي المرتفع جيدا، ويتقن إيقاف التمريرات العرضية.

ثيمبينكوسي لورش - نادي الوداد البيضاوي المغربي

سجل لورش 4 أهداف في 7 مباريات بالدوري المغربي الموسم الحالي، وذلك منذ وصوله إلى الوداد، كما سجل في كأس العالم للأندية.

فيصل سالم - نادي عزام التنزاني

وصف "كاف"، فيصل سالم بأنه المفضل لدى الجماهير التنزانية، سالم فيصل، وأشار إلى أنه يحول الاستحواذ العقيم إلى فرص.

أحمد فتوح - نادي الزمالك

استشهد كاف بأداء أحمد فتوح مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021، وأشار إلى أنه يمتلك الخبرة الدولية في الجهة اليسرى، ويقدم توازنا، دفاع آدمن وهدوء في إعادة بناء اللعب واختيار اللحظة المناسبة للانطلاق.

عبد الرحمن مزيان - نادي شباب بلوزداد

توج عبد الرحمن مزيان، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية من قبل، مع نادي اتحاد الجزائر في موسم 2022/23.

وتظهر خبرته في اختياره للحظات المناسبة: التراجع قليلا لإقناع المدافع المركزي بالتحرك، ثم الانقضاض على المساحة؛ تأجيل التمريرة النهائية لتجميد المدافع؛ أو ببساطة تحمّل المسؤولية لإتمام الهجمة.


اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي لاعب الزمالك الكونفدرالية 5 لاعبين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة