إبراهيم صلاح يتحدث لأول مرة عبر مصراوي عن إقالته من فريق "جي"

كتب – محمد عبد السلام:

قال الكابتن إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه ينفي بشكل قاطع الاتهامات التي وجهت إليه بشأن نزوله إلى أرض الملعب والاعتداء على مدربي ولاعبي فريق القناطر.

وأوضح إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تدخله كان موجها لشخص يرتدي ملابس مدنية كان يضرب لاعب فريق جي في قدمه، بينما كان لاعب فريق “جي” ساقطًا على الأرض.

وأضاف أن الأحداث التي جاءت بعد هدف التعادل لم تكن من جانب فريقه، مؤكدا أن لاعبيه ظلوا في أماكنهم ولم يتحرك أي منهم بعد الهدف الذي سجل في مرماهم، وأشار إلى أن لاعبي الفريق المنافس احتفلوا أمام لاعبيه دون أن يتعرض لهم أحد أو يحتك بهم.

وذكر صلاح أن ردة فعله كانت تجاه اللاعب التابع لفريقه الذي كان ملقى بجوار خط الملعب، مؤكدا أنه لم يتوجه إلى دكة بدلاء الفريق المنافس ولا شاهد أي مدرب، بل ذهب مباشرة إلى الشخص الذي كان يعتدي على لاعبه.

وجاءت هذه الأحداث على خلفية المشاجرات التي شهدتها مباراة فريقي “جي” والقناطر الخيرية ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وعلى إثر هذه الواقعة، أصدر نادي القناطر الخيرية بيانًا قدم خلاله شكاوى رسمية ضد فريق “جي”، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر بشأن ما جرى أثناء المباراة.