كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أخر تطورات ملف بيع حامد حمدان لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "سر تمسك حامد حمدان بالزمالك في وقت سابق لأنه كان العرض الوحيد ولكن حاليا الوضع اختلف لان اللاعب يمتلك عروض داخلية وخارجية".

وأضاف: "هناك عروض داخلية وخارجية للتعاقد مع حامد حمدان، ولكن بكل تأكيد لن نقف أمام رغبة حامد حمدان حال أراد اللاعب الانتقال إلى أي فريق".

وتابع: "الأهلي لم يطلب ضم اللاعب رسمياً أو غير رسمياً، ولكن عندي معلومة ان الأحمر تحدث مع سمير الحاوي وكيل اللاعب، لمعرفة إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي".

واختتم تصريحاته: "مفاوضات الزمالك مع بتروجيت لضم حامد حمدان لاعب الفريق، محلك سر حتى هذه اللحظة، ولا يوجد بها أي جديد".