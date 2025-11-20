قبل مواجهة شبيبة القبائل.. قائمة هدافي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل، نستعرض قائمة أبرز هدافي المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا منذ تطبيق النظام الحديث للبطولة.

قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 محمد أبو تريكة – 31 هدفًا

2-عماد متعب – 24 هدفًا

3- حسين الشحات – 20 هدفًا

4- وليد سليمان – 17 هدفًا

5- فلافيو– 16 هدفًا

6- محمد بركات – 16 هدفًا

7-كهربا – 15 هدفًا

8- محمد شريف – 14 هدفًا

9- بيرسي تاو – 12 هدفًا

10- وليد أزارو – 11 هدفًا

11- أفشة – 11 هدفًا

12- علاء إبراهيم– 10 أهداف

13- علي معلول – 10 أهداف

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على ستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

