مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

قبل مواجهة شبيبة القبائل.. قائمة هدافي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 20/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (12)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (8)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل، نستعرض قائمة أبرز هدافي المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا منذ تطبيق النظام الحديث للبطولة.

قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 محمد أبو تريكة – 31 هدفًا

2-عماد متعب – 24 هدفًا

3- حسين الشحات – 20 هدفًا

4- وليد سليمان – 17 هدفًا

5- فلافيو– 16 هدفًا

6- محمد بركات – 16 هدفًا

7-كهربا – 15 هدفًا

8- محمد شريف – 14 هدفًا

9- بيرسي تاو – 12 هدفًا

10- وليد أزارو – 11 هدفًا

11- أفشة – 11 هدفًا

12- علاء إبراهيم– 10 أهداف

13- علي معلول – 10 أهداف

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على ستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضًا..

المهدي سليمان حارس الزمالك يعلن شكوى فريقه السابق.. ما القصة؟

أول تعليق من بيراميدز على مفاوضة حامد حمدان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي هدافي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة