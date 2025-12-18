يلاقي منتخب المغرب نظيره الأردني اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، ضمن مواجهات نهائي كأس العرب موسم 2025.

موعد نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ملعب لوسيل في دولة قطر.

وصعد منتخب المغرب إلى النهائي بعد فوزه على منتخب الإمارات بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما صعد منتخب الأردن إلى النهائي بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر عدد قنوات، أبو ظبي الرياضية 1، إم بي سي مصر 2، بي إن سبورت المفتوحة.