وزارة الأوقاف تجيب.. هل يتم سحب أرض الزمالك في جامعة الدول؟

شهد عام 2025 مناسبات سعيدة داخل صفوف نادي الزمالك، بعدما أقدم 4 لاعبين على خطوة الزواج، كان آخرهم أحمد حمدي، الذي احتفل بزفافه الأسبوع الجاري، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين انتقلوا من العزوبية لعش الزوجية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، لاعبي الزمالك الذين احتفلوا بزفافهم خلال عام 2025 كالتالي:

أحمد حمدي:

احتفل أحمد حمدي لاعب الزمالك، بحفل زفافه مطلع الشهر الجاري على شهد مكرم لاعبة الزمالك أيضًا.

ناصر منسي:

احتفل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه في شهر يونيو الماضي.

حسام عبدالمجيد:

عقد قرانه في شهر يوليو الماضي، وذلك في حفل عائلي بسيط أقيم داخل القاهرة.

محمد شحاتة:

احتفل محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك بحفل قرانه مطلع شهر يوليو الماضي.

إقرأ أيضًا..

شيكو بانزا أحدثهم.. من هم المتسببون في قضايا الزمالك السبعة؟

7 مدربين اختاروا محمد صلاح في المركز الأول بجوائز ذا بيست