آخرهم أحمد حمدي.. 4 لاعبين في الزمالك تزوجوا عام 2025

كتب : محمد عبد الهادي

01:55 ص 18/12/2025
شهد عام 2025 مناسبات سعيدة داخل صفوف نادي الزمالك، بعدما أقدم 4 لاعبين على خطوة الزواج، كان آخرهم أحمد حمدي، الذي احتفل بزفافه الأسبوع الجاري، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين انتقلوا من العزوبية لعش الزوجية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، لاعبي الزمالك الذين احتفلوا بزفافهم خلال عام 2025 كالتالي:

أحمد حمدي:

احتفل أحمد حمدي لاعب الزمالك، بحفل زفافه مطلع الشهر الجاري على شهد مكرم لاعبة الزمالك أيضًا.

ناصر منسي:

احتفل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه في شهر يونيو الماضي.

حسام عبدالمجيد:

عقد قرانه في شهر يوليو الماضي، وذلك في حفل عائلي بسيط أقيم داخل القاهرة.

محمد شحاتة:

احتفل محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك بحفل قرانه مطلع شهر يوليو الماضي.

