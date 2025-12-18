وزارة الأوقاف تجيب.. هل يتم سحب أرض الزمالك في جامعة الدول؟

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الجمعة 19 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الجمعة 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتعد مباراة الغد هى المواجهة رقم 15 التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها معا في 14 مباراة من قبل في مختلف البطولات.

وخلال 14 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تعادل في مباراتين ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

ونجح لاعبو النادي الأهلي في تسجيل 31 هدف في مرمى سيراميكا كليوباترا، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويعد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد استهل مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، بالهزيمة على يد فريق إنبي بهدف دون مقابل.

