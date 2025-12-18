الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدا الجمعة، في بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم محمد العتباني، لإدارة المباراة، يعاونه كلا من، محمد حمدي سليمان حكم مساعد أول، أحمد رشدي حكم مساعد ثان وحكما رابعا أحمد ماجد.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي:

حكم ساحة: محمد العتباني

حكم مساعد أول: محمد حمدي لسميان

حكم مساعد ثانٍ: أحمد رشدي

حكم رابع: أحمد ماجد

حكم تقنية الفيديو: محمد دسوقي

حكم فيديو مساعد: أحمد طارق موسى

