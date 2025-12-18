وزارة الأوقاف تجيب.. هل يتم سحب أرض الزمالك في جامعة الدول؟

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تصريحاته حول أرض نادي الزمالك بمنطقة جامعة الدول العربية جاء خارج سياقه الصحيح، مشددًا على أن تصريحاته تعرضت لتحريف غير دقيق.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة مع برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن نادي الزمالك يرتبط مع وزارة الأوقاف بعقدين قانونيين بخصوص أرض جامعة الدول العربية، الأول عقد استبدال، والثاني عقد انتفاع، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تسير بشكل قانوني ومنتظم دون أي مخالفات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نادي الزمالك ملتزم بسداد أقساط الأرض كاملة على مدار 20 عامًا، ولم يتبق سوى قسط واحد فقط، من المقرر سداده في أغسطس 2026، مؤكدًا أن النادي لم يتخلف عن سداد أي قسط منذ توقيع العقد.

وأضاف أن مساحة أرض الزمالك، وفقًا لعقد الاستبدال، تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، على أن تنتقل الملكية الكاملة للنادي بشكل رسمي عقب سداد القسط الأخير في أغسطس 2026.

وفيما يتعلق بعقد الانتفاع، أوضح رسلان أن العقد لا يتضمن بند التجديد التلقائي، وأن أي تمديد لا يتم إلا بموافقة الطرفين، لافتًا إلى أن عقد الانتفاع الحالي ينتهي خلال الربع الأول من عام 2026.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف على أنه لا يوجد مصطلح قانوني يُعرف بسحب أرض الزمالك، موضحًا أن سحب الأراضي له شروط قانونية محددة، أبرزها عدم سداد الأقساط المستحقة لعدة سنوات، وهو أمر لم يحدث مع نادي الزمالك.

واختتم رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة بين وزارة الأوقاف ونادي الزمالك مستقرة وتخضع لإطار قانوني واضح، ولا توجد أي أزمات أو نزاعات تتعلق بأرض النادي في منطقة جامعة الدول العربية.

إقرأ أيضًا..

شيكو بانزا أحدثهم.. من هم المتسببون في قضايا الزمالك السبعة؟

7 مدربين اختاروا محمد صلاح في المركز الأول بجوائز ذا بيست