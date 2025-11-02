"أتحمل المسؤولية كاملة".. أول تعليق من مدرب الأهلي على التعادل مع المصري
كتب : محمد القرش
علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياس ثورب، على التعادل أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.
وقال ثورب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "صنعنا العديد من الفرص، لكن مباريات كرة القدم لا تُحسم سوى بالأهداف، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة".
وأضاف: "فشلنا في تحويل الفرص التي نصنعها إلى أهداف للمباراة الثانية على التوالي، حيث خلقنا اليوم 5 فرص محققة للتسجيل".
واختتم: "دوري كمدرب هو إخراج أفضل ما لدى اللاعبين ووصولنا إلى مرمى الخصم يُبرز جودة اللاعبين، وزيزو لاعب جيد وقدم المطلوب منه".
