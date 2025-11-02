كأس السوبر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع المصري

لاعب الأهلي يسجل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز 2025/26

تعليق صادم من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياس ثورب، على التعادل أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.

وقال ثورب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "صنعنا العديد من الفرص، لكن مباريات كرة القدم لا تُحسم سوى بالأهداف، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف: "فشلنا في تحويل الفرص التي نصنعها إلى أهداف للمباراة الثانية على التوالي، حيث خلقنا اليوم 5 فرص محققة للتسجيل".

واختتم: "دوري كمدرب هو إخراج أفضل ما لدى اللاعبين ووصولنا إلى مرمى الخصم يُبرز جودة اللاعبين، وزيزو لاعب جيد وقدم المطلوب منه".

اقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع المصري ؟ (كوميك)

لاعب الأهلي يسجل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز 2025/26