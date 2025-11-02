مباريات الأمس
"أتحمل المسؤولية كاملة".. أول تعليق من مدرب الأهلي على التعادل مع المصري

كتب : محمد القرش

11:15 م 02/11/2025
علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياس ثورب، على التعادل أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.

وقال ثورب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "صنعنا العديد من الفرص، لكن مباريات كرة القدم لا تُحسم سوى بالأهداف، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف: "فشلنا في تحويل الفرص التي نصنعها إلى أهداف للمباراة الثانية على التوالي، حيث خلقنا اليوم 5 فرص محققة للتسجيل".

واختتم: "دوري كمدرب هو إخراج أفضل ما لدى اللاعبين ووصولنا إلى مرمى الخصم يُبرز جودة اللاعبين، وزيزو لاعب جيد وقدم المطلوب منه".

الاهلي مدرب الاهلي توروب ثورب أخبار الأهلي ماتش الاهلي الأهلي والمصري زيزو

