يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويبحث فريق بيراميدز في لقاء اليوم، عن حصد الثلاثة نقاط والدخول في المربع الذهبي، حيث يتواجد الآن في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، الخريطة كاملة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري حسبما أعلنت قوات أون تايم سبورتس:

موعد مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندرى والقناة الناقلة

مباراة بيراميدز والاتحدا ستنطلق تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 2.

الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز والاتحاد

من المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز والاتحاد في الرابعة والربع عصر اليوم.

ويقدم الاستوديو، الإعلامي محمد غانم، ويتواجد كضيوف الكابتن محمد عمر والكابتن إسلام شكري.

معلق مباراة بيراميدز والاتحاد

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق للمباراة للمعلق عصام عبده.

