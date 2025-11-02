مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

المعلق والاستوديو التحليلي.. خريطة إذاعة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

04:29 م 02/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)
  • عرض 13 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز ضد فاركو
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز ضد فاركو4
  • عرض 13 صورة
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز ضد فاركو
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز ضد فاركو (1)
  • عرض 13 صورة
    احتفال بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويبحث فريق بيراميدز في لقاء اليوم، عن حصد الثلاثة نقاط والدخول في المربع الذهبي، حيث يتواجد الآن في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، الخريطة كاملة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري حسبما أعلنت قوات أون تايم سبورتس:

موعد مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندرى والقناة الناقلة

مباراة بيراميدز والاتحدا ستنطلق تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 2.

الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز والاتحاد

من المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز والاتحاد في الرابعة والربع عصر اليوم.

ويقدم الاستوديو، الإعلامي محمد غانم، ويتواجد كضيوف الكابتن محمد عمر والكابتن إسلام شكري.

معلق مباراة بيراميدز والاتحاد

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق للمباراة للمعلق عصام عبده.

اقرأ أيضًا:
ماذا تعني مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت للأهلي؟

عودة الجزيري وشحاتة لتشكيل الزمالك أمام الطلائع ومركز جديد لناصر ماهر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد بيراميدز ضد الاتحاد بيراميدز والاتحاد بيراميدز الاتحاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

ذهب أم عقار أم أذون خزانة.. خبراء يحددون البوصلة الآمنة لاستثمار مدخراتك
تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق
هل يخالف إنشاء إسرائيل مركز قيادة جوي على حدود مصر اتفاق كامب ديفيد؟ .. خبير يكشف
"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة