التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد السكندري في الدوري

كتب ـ محمد الميموني:

02:45 م 02/11/2025
استقر كرونوسلاف يوريسيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتحاد اليوم الأحد.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد

ويواجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري عند الخامسة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ .

ـ خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه

ـ خط الهجوم: فيستون ماييلي – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة

ترتيب بيراميدز والاتحاد في الدوري

بيراميدز يحتل قبل المباراة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين برصيد 8 نقاط.

