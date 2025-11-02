فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

"صراع شرس على الصدارة".. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف مباراة هامة تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الـ13 من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة محمد الغازي.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي يديرها محمد الغازى لفريق الزمالك، حيث سبق له وأن أدار مباراتين للأبيض ولم يتذوق فيهم الخسارة.

وسجل الغازي الظهور الأول له بمباريات القلعة البيضاء عندما أدار مباراة الزمالك وفاركو في 21 يونيو 2024 عندما فاز الأبيض بهدفين نظيفين، واحتسب خلال اللقاء ركلة جزاء لصالح الأبيض.

وقاد الغازي كذلك مباراة الزمالك والجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر بالنسخة الماضية.

