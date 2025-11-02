مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

12:42 م 02/11/2025
تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف مباراة هامة تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الـ13 من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة محمد الغازي.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي يديرها محمد الغازى لفريق الزمالك، حيث سبق له وأن أدار مباراتين للأبيض ولم يتذوق فيهم الخسارة.

وسجل الغازي الظهور الأول له بمباريات القلعة البيضاء عندما أدار مباراة الزمالك وفاركو في 21 يونيو 2024 عندما فاز الأبيض بهدفين نظيفين، واحتسب خلال اللقاء ركلة جزاء لصالح الأبيض.

وقاد الغازي كذلك مباراة الزمالك والجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر بالنسخة الماضية.

اقرأ أيضًا:
"جراديشار يقود الهجوم".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري

"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك طلائع الجيش محمد الغازي موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك ضد طلائع الجيش

