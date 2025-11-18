ابنة محمد صبري: "كان نفسي بابا يشوف حب الناس له"

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

تحدثت دينا الابنة الكبرى للراحل محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن والدها الذي توفي في حادث سير.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح يوم الجمعة 14 نوفمبر، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقالت دينا في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "كان نفسي بابا يشوف حب الناس ده، وربنا يحفظ إخواتي ويارب نفضل مع بعض ونتجمع".

وأضاف: "بشكر الناس اللي جت من أول المستشفى لحد العزاء، ماما كانت دائما بتخلينا فخورون أن بابا محمد صبري".

