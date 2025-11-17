مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

2 2
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

5 0
21:45

سلوفاكيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 1
18:00

كاب فيردي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه أمام كاب فيردي

كتب - يوسف محمد:

09:39 م 17/11/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى شوبير (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال شوبير (1)
  • عرض 9 صورة
    سجود مصطفى شوبير (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال مصطفى شوبير أمام كاب فيردي (1)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى شوبير يمنح قميصه للجماهير (1)
  • عرض 9 صورة
    تحية الجماهير لشوبير (1)
  • عرض 9 صورة
    تحية شوبير والجماهير (1)

علق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مشاركته اليوم الإثنين، في فوز المنتخب الوطني على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، في بطولة العين الودية الدولية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الحمد والشكر لله".

مشاركة شوبير في مباراة كاب فيردي

وكان مصطفى شوبير حل بديلا في مباراة الفراعنة اليوم أمام كاب فيردي، بعد دخوله في الدقيقة 2+90 من عمر المباراة، بدلا من محمد الشناوي، ليسجل ظهوره الأول رفقة الفراعنة في هذه البطولة الودية.

وبالرغم من مشاركة شوبير لدقائق قليلة في المباراة، إلا أنه خطف الأنظار ونال إشادة الكثير من المتابعين، حيث نجح في قيادة الفراعنة للفوز بركلات الترجيح، بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيح.

وحصد منتخب مصر المركز الثالث في بطولة العين الودية الدولية المقامة بالإمارات، بعدما حقق الفوز اليوم على حساب نظيره كاب فيردي، بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من شهر يناير 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

أرقام مصطفى شوبير مع الأهلي

ويحظى مصطفى شوبير بثقة حسام حسن مدرب منتخب مصر بشكل كبير، وهو ما يظهر من خلال استدعائه باستمرار في معسكرات المنتخب الوطني، على الرغم من قلة مشاركته مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم.

وظهر مصطفى شوبير خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي، في 4 مباريات فقط، استقبلت شباكه خلالهم 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.

