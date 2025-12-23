مصر الأكثر تضررًا وفلسطين في الصدارة.. فيفا يعلن التصنيف الجديد

يلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد المحلة.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد ثلاثة نقاط، بينما يدخل غزل المحلة المباراة في المركز السادس بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.