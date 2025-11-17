أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه أمام كاب فيردي

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كاب فيردي

أبدى أحمد شوبير حارس منتخب مصر والأهلي السابق، سعادته بتألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي.

مصطفى شوبير شارك بديلاً باللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت في وقتها الأصلي بهدف لكل منتخب قبل أن يتم الاحتكام لركلات الترجيح التي شهدت تألقه إذ لم يسكن مرماه أي هدف وتصدى لـ 3 ركلات.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة إكس:"الحمد لله"

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة العين الودية المقامة في الإمارات.

اقرأ أيضًا:

التعادل يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي



