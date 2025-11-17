مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

2 2
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

5 0
21:45

سلوفاكيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 1
18:00

كاب فيردي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

كتب - محمد عبد السلام:

09:19 م 17/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير (1)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير (2)
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى أحمد شوبير حارس منتخب مصر والأهلي السابق، سعادته بتألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي.

مصطفى شوبير شارك بديلاً باللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت في وقتها الأصلي بهدف لكل منتخب قبل أن يتم الاحتكام لركلات الترجيح التي شهدت تألقه إذ لم يسكن مرماه أي هدف وتصدى لـ 3 ركلات.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة إكس:"الحمد لله"

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة العين الودية المقامة في الإمارات.

اقرأ أيضًا:
التعادل يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر الودية

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير أحمد شوبير مصر وكاب فيردي ركلات جزاء مصر وكاب فيردي نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو