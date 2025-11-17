مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

- -
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

0 0
18:00

كاب فيردي

حارس مرمى جديد وفقرة بدنية خاصة.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

كتب : محمد خيري

03:46 م 17/11/2025

فريق الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد محمد عبد الفتاح، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، لتدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك في ظل تواجد محمد صبحي في معسكر المنتخب الأول، ومحمد عواد في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

وشارك محمد عبد الفتاح في تدريبات الحراس رفقة كل من مهدي سليمان ومحمود الشناوي، تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب الحراس.

كما خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف، فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم.

وتولى البرتغالي نونو كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد انتهاء الفقرة البدنية، ركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين باستمرار، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

