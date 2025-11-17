مباريات الأمس
إعلان

"الموقف الرائع والمشرف".. الزمالك يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بعد عزاء محمد صبري

كتب : محمد خيري

02:35 م 17/11/2025
وجه نادي الزمالك الشكر، لجميع المسؤولين على الساحة الرياضية، بعد حضورهم عزاء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

وأوضح نادي الزمالك في بيان له: "تقدم مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المسؤولين في الدولة، ومسؤولي مجالس الإدارات بالأندية، والأجهزة الفنية، ولاعبي عدد كبير من الأندية، وكذلك النجوم القدامى بمختلف انتماءاتهم، والمشجعين، فضلا عن العديد من العاملين في مجالات أخرى غير كرة القدم، الذين حرصوا على حضور عزاء الراحل محمد صبري، نجم مصر ونادي الزمالك السابق وقدموا جميعا صورة حضارية تعكس القيم الإنسانية التي تجمع أسرة الرياضة المصرية عامة، وأسرة كرة القدم بشكل خاص.

وأضاف: "ويثمن مجلس إدارة نادي الزمالك هذه المشاعر الراقية والوقفة الصادقة، ويعرب عن امتنانه لكل الحاضرين، كما يأمل النادي في استثمار هذا الموقف الرائع والمشرف في عزاء الراحل محمد صبري من أجل إعلاء القيم الرياضية النبيلة، ونشر الروح الرياضية بين الجميع.

واستقبلت أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، أمس الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

محمد صبري عزاء محمد صبري نادي الزمالك الزمالك مجلس الزمالك

