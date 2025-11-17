فجر محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، مفاجأة، بشأن رغبة بعض لاعبي المنتخب الوطني المصري، في الإطاحة بحسام حسن، من تدريب الفراعنة.

قال "أبو الدهب" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "حسام حسن يتعرض لهجوم غير مبرر على الإطلاق، ولا داعي لهذه الحملات، خاصةً وأنه نجح في تحقيق جزء كبير من أهدافه مع المنتخب الوطني حتى الآن، وعلى رأسها التأهل لكأس العالم 2026، وهو إنجاز مهم لا يقلل منه أي خسارة في مباريات ودية".

وأوضح: "الهزائم في المباريات الودية لا يمكن أن تكون معيارًا حقيقيًا للحكم على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين، فمن الطبيعي أن يختلف الأداء بين المباريات التجريبية والبطولات الرسمية، وهذا شيء وارد في كرة القدم."

وأكمل: "الحملة ضد حسام حسن وأخيه إبراهيم حسن للرحيل عن قيادة المنتخب الوطني لم تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المسؤولين فقط، بل هناك العديد من لاعبي المنتخب الوطني يرغبون في الإطاحة بحسام حسن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المدرب وجهازه الفني".

وأوضح أبو الدهب أن مثل هذه الأجواء الداخلية قد تؤثر على استقرار الفريق ونتائجه، مؤكدًا أن أي لاعب أو مسؤول يجب أن يضع مصلحة المنتخب أولًا، وأن النجاح يتحقق من خلال الانضباط والتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين، وليس من خلال محاولات الإطاحة أو الضغط على الإدارة الفنية.

واختتم تصريحاته، بالتأكيد على أن حسام حسن يملك القدرة على تجاوز هذه الأزمات إذا وجد الدعم الكافي من جميع الأطراف، وأن ما قدمه المنتخب في الفترة الأخيرة، رغم الهزائم الودية، يظل مؤشرًا على وجود رؤية واضحة وخطة مستقبلية لتطوير أداء الفريق الوطني خلال الاستحقاقات القادمة، بما فيها تصفيات كأس العالم 2026.