تريزيجيه يتحدث عن اعتزال صلاح دوليا.. وغيابه عن منتخب مصر

صرّح محمود حسن تريزيجيه في مقابلة عبر قناة MBC مصر 2 أن محمد صلاح كان في حالة انهيار وبكى عقب الهزيمة أمام السنغال، مضيفًا أن صلاح أخبره داخل غرفة الملابس برغبته في الاعتزال الدولي، وقال له إنه غير مصدّق لعدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أن صلاح صديقه وأخيه وقدوته التي يتعلم منها دائمًا.

وأضاف تريزيجيه أن حسام حسن يمنح اللاعبين شعورًا بأنه واحد منهم داخل الملعب، ويمنح الفريق دفعة قوية، متمنيًا له النجاح، ومؤكدًا أن المنتخب يحتاج دعم الإعلام والجماهير.

وأوضح أنه كان يأمل في الانضمام لمعسكر المنتخب، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي بعد مباراة السوبر مباشرة على أمل اللحاق بالمعسكر، مؤكدًا أن اللعب لمنتخب مصر حلم بالنسبة له حتى ولو كان ذلك في مباريات ودية.

وبخصوص إصابته، قال إنه شعر بآلام في بداية الشوط الثاني من مباراة السوبر نتيجة إصابة في العضلة الخلفية، وحاول الاستمرار لكنه لاحظ أن مستواه تراجع بعد تسديدة غير جيدة، فقرر طلب التغيير حتى لا يضر الفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح يقدم أفضل مستوياته حاليًا، وأن الفريق يسعى للاستفادة من كل نجومه لحصد لقب كأس أمم إفريقيا، سواء أقيمت البطولة في المغرب أو في الصين، مؤكدًا أن مصر صاحبة الرقم القياسي في البطولات وستقاتل من أجل التتويج مجددًا.