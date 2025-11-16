

حقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005، فوزا كبيرا على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



وسجل أهداف شباب الأهلي كلا من كاظم إبراهيم هدفين وهدف عن طريق المهاجم صامويل أوبونج.



وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 18 من 8 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.



وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في دور الجمهورية، لفتة رائعة تكريما للراحل محمد صبري، حيث حرص لاعبي الفريقان على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة بدقايق قليلة.



وكان صبري رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.



ويذكر أن عزاء الراحل محمد صبري نجم الفارس الأبيض السابق، سيقام مساء اليوم الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية.



