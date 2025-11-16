لاعبو الأهلي والزمالك يقفون دقيقة حداد على روح محمد صبري (صور)

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

وقف لاعبو الأهلي وضيوفهم من الزمالك دقيقة حداد على روح نجم القلعة البيضاء السابق محمد صبري خلال المباراة التي تجمعهم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب.

وكان محمد صبري نجم الزمالك السابق قد وافته المنية يوم أول أمس الجمعة في حادث سير.

ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

