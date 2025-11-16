مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

4 1
16:00

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

"عواد يعيد صبحي لدكة البدلاء".. عبد الرؤوف يرتب صفوف الزمالك

كتب : محمد خيري

03:47 م 16/11/2025
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
    محمد عواد
    محمد عواد
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
    محمد عواد
    محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك
    محمد عواد

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته من جديد، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والخسارة من الأهلي في النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويعمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، على ترتيب الصفوف مرة أخرى، وإعادة بعض اللاعبين للتشكيل الأساسي، وفي مقدمتهم استمرار محمد عواد في حراسة المرمى.

وأكد مصدر مطلع، أن المدير الفني للزمالك، استقر على استمرار محمد عواد في حراسة المرمى بشكل أساسي، خاصة وأنه لديه قناعة كبيرة بإمكانياته، على أن يعود محمد صبحي لدكة البدلاء.

غيابات عديدة من لاعبي الزمالك في المران

ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول.

ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.

الزمالك محمد صبحي محمد عواد نادي الزمالك أخبار الزمالك

