"عواد يعيد صبحي لدكة البدلاء".. عبد الرؤوف يرتب صفوف الزمالك

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته من جديد، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والخسارة من الأهلي في النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويعمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، على ترتيب الصفوف مرة أخرى، وإعادة بعض اللاعبين للتشكيل الأساسي، وفي مقدمتهم استمرار محمد عواد في حراسة المرمى.

وأكد مصدر مطلع، أن المدير الفني للزمالك، استقر على استمرار محمد عواد في حراسة المرمى بشكل أساسي، خاصة وأنه لديه قناعة كبيرة بإمكانياته، على أن يعود محمد صبحي لدكة البدلاء.

غيابات عديدة من لاعبي الزمالك في المران

ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول.

ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.