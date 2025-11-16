"بتعمل كدا ليه وانت معاك البديل".. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الشناوي

4 صور لأول ظهور لحسام عاشور بعد عودته للعمل في النادي الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، في المباريات رغم معاناته من الإصابة.

قال "شوبير"، خلال برنامجه عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الشناوي يخوض مباريات الأهلي والمنتخب وهو غير جاهز بنسبة كاملة، ويعاني من إصابة عضلية في منطقتي السمانة والضامة".

وأوضح: "الشناوي ورغم إصابته شارك في المباريات بداية من مواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، ولكن كان عليه التوقف وعدم المجازفة، خاصة في ظل توفر بديل يمكن الاعتماد عليه".

وأكمل: "استمرار مشاركة الشناوي وهو مصاب قد يعرّضه لانتقادات شديدة إذا وقع في أي خطأ داخل الملعب، ولابد من حصوله على فترة راحة مناسبة حتى يتعافى تماماً، حفاظاً على مستواه وعلى مصلحة الفريق والمنتخب".