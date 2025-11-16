مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

جميع المباريات

إعلان

"بتعمل كدا ليه وانت معاك البديل".. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الشناوي

كتب : محمد خيري

01:28 م 16/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 9 صورة
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 9 صورة
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي من مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي من معسكر منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي في مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أحمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، في المباريات رغم معاناته من الإصابة.

قال "شوبير"، خلال برنامجه عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الشناوي يخوض مباريات الأهلي والمنتخب وهو غير جاهز بنسبة كاملة، ويعاني من إصابة عضلية في منطقتي السمانة والضامة".

وأوضح: "الشناوي ورغم إصابته شارك في المباريات بداية من مواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، ولكن كان عليه التوقف وعدم المجازفة، خاصة في ظل توفر بديل يمكن الاعتماد عليه".

وأكمل: "استمرار مشاركة الشناوي وهو مصاب قد يعرّضه لانتقادات شديدة إذا وقع في أي خطأ داخل الملعب، ولابد من حصوله على فترة راحة مناسبة حتى يتعافى تماماً، حفاظاً على مستواه وعلى مصلحة الفريق والمنتخب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الشناوي منتخب مصر محمد الشناوي أحمد شوبير الأهلي النادي الأهلي شوبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر