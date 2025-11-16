"متنسوش أبويا".. نجل محمد صبري يبكي ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

طلب آسر محمد صبري، نجل نجم الزمالك الراحل، باكيًا من جماهير الكرة المصرية عدم نسيان والده الذي رحل عن عالمنا إثر حادث سير أليم في طريق التجمع الخامس، فجر الجمعة.

قال آسر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن والده الراحل محمد صبري كان دائمًا ما ينصحه وأخوته، مضيفًا "كان بيطلب مننا كأخوات نخلي بالنا من بعض".

وكشف آسر محمد صبري، حقيقة انتقاله وشقيقه آدم من ناشئين السكة الحديد إلى صفوف الزمالك، قائلًا: "الزمالك لم يتواصل معنا حتى الآن في هذا الشأن، ولن نتحدث في أي شيء قبل العزاء".

اختتم نجل نجم الزمالك السابق، موجهًا رسالة إلى والده "بقول لوالدي ربنا يرحمك ويغفر لك كل الناس كانت بتحبك".

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا، وأعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على أن يقام العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.