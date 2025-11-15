مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس مصر كاملة

كتب : مصطفى الجريتلي

12:37 م 15/11/2025
أُقيمت ظهر اليوم السبت مراسم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2025/2026.

وتواجد الأهلي والزمالك في مسارين مختلفين على أن يتقابلا في النهائي حال وصولهما لهذه المرحلة.

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة الكأس بعدما فاز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (8/7) بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر:

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس مصر:

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

