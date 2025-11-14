أعلن أمير عزمي مجاهد مدرب مالية كفر الزيات، موعد ومكان صلاة الجنازة على محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير في التجمع الخامس.

وكتب أمير عزمي مجاهد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن شاء الله صلاة الجنازة على روح الكابتن محمد صبري كابتن نادي الزمالك عقب صلاة العصر، في مسجد السلام مدينة نصر".

ويعد صبري أحد أبرز المواهب التي تألقت بقميص الزمالك خلال أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، بعدما نجح في حصد 15 بطولة مع الفريق، قبل أن يرسّخ مكانته كأحد أبرز الأجنحة في تاريخ النادي.

