مفاجأة.. اعلامي يكشف عن المدرب الجديد المحتمل للزمالك

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة مدوية عن وجود انقسام في إدارة الزمالك حول مدرب الفريق الجديد، وهناك أسماء عديدة مرشحة من بينها مدرب أجنبي ومدرب مصري.

وقال ميدو في برنامج أوضة اللبس:" البعض داخل مجلس إدارة الزمالك يرى أن الأفضل استمرار أحمد عبدالرؤوف في ظل الأزمة المالية وهناك اتجاه للتعاقد مع مدير فني أجنبي".

وواصل:" حسين لبيب يتبنى وجهة نظر بعودة أيمن الرمادي لقيادة فريق الزمالك".

وأتم:" جون إدوارد معترض على عودة أيمن الرمادي لقيادة الزمالك ويفضل استمرار أحمد عبدالرؤوف أو تولي مدرب أجنبي للمهمة".

