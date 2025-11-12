مباريات الأمس
فسخ عقده بسبب دعم غزة.. أنور الغازي يكسب قضيته ضد ماينز الألماني

كتب : محمد عبد الهادي

09:38 م 12/11/2025
شهدت أزمة اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي تطورات مثيرة اليوم الأربعاء، بعدما رفضت المحكمة استئناف نادي ماينز ببطلان الفسخ التعاقد.

وكان نادي ماينز الألماني قد قرر فسخ تعاقده في الموسم الماضي مع اللاعب أنور الغازي بعدما نشر منشورًا عبر حسابه يدعم فيه غزة ويهاجم الاحتلال الصهيوني.

نادي ماينز رفض تصريحات اللاعب حول هذه الأحداث وقرر فسخ تعاقده مع اللاعب من طرف واحد، ليقوم اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية.

المحكمة أقرت بأحقية اللاعب في حصوله على مليون و700 ألف يورو في أغسطس 2024.

ولكن النادي الألماني قدم استئنافًا ضد هذا الحكم، لتقرر المحكمة رفضه وتأييد الحكم الصادر سابقًا لصالح اللاعب، مشيرة أن ما كتبه أنور الغازي يعد حرية شخصية.

