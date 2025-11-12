مباريات الأمس
لردع المتجاوزين.. تحرك عاجل من الأهلي بشأن زيزو وأسرته

كتب : هند عواد

01:52 م 12/11/2025
    زيزو وهشام نصر (3)
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، إرسال شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري.

وأضاف البيان: "وجاء في الشكوى أن لاعبنا تعرض لهتافات مسيئة وألفاظًا خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية".

واختتم البيان: "وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية، ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي، وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه، يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف".

زيزو الأهلي جماهير الزمالك شكوى من الأهلي

