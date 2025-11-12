لردع المتجاوزين.. تحرك عاجل من الأهلي بشأن زيزو وأسرته

"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، إرسال شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري.

وأضاف البيان: "وجاء في الشكوى أن لاعبنا تعرض لهتافات مسيئة وألفاظًا خارجة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكل قيادات المنظومة الكروية".

واختتم البيان: "وجاء أيضًا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرًا في الفترة الماضية، ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها، وأن النادي الأهلي، وهو يرفض المساس بحقوق أي من لاعبيه، يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعبه، ورد اعتباره؛ ترسيخًا للقيم الأخلاقية، وتعزيزًا لمبدأ التنافس الشريف".

