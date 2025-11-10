أول تعليق من رضا عبد العال على فوز الأهلي بالسوبر المصري

الأهلي يوافق على احتراف لاعبه في الدوري البرتغالي.. تفاصيل

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، على فوز النادي الأهلي بلقب السوبر المصري .

وقال رضا عبد العال، عبر برنامج "البريمو" عقب المباراة:"مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وبقول لأحمد عبد الرؤوف هو اللي عمل كده في نفسه وفي جماهير نادي الزمالك".

وأضاف عبد العال:"مباريات الأهلي و الزمالك بالأخص المباراة دي كانت سهلة أسهل من بيراميدز وأي فرقة ثانية وعبد الرؤوف اللي أدالهم الفرصة من البداية يعني أنت المباراة اللي فاتت قعدت عبدالله السعيد وحسام عبد المجيد عشان كده أنت امتلكت نص ملعبك ومكنش في خطورة عليك في مباراة بيراميدز".

وتابع:"من المفروض ناصر ماهر وعبد الله السعيد في الملعب يكون في واحد منهم.. لا في استلام كرة نهائي ومش عارفين كانو يطلعو كورة من وراء".

واختتم رضا عبد العال:"ناصر ماهر امبارح حسام حسن خلص عليه والنهاردة كمان قبل الماتش بساعتين إبراهيم حسن خلص علية أكتر و قالك إحنا مش عاوزين أي لاعيب".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد في نهائي كأس السوبر المصري.

