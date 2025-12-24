مباريات الأمس
الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

بتواجد ناصر ماهر.. عبدالرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

كتب : محمد عبد الهادي

10:57 م 24/12/2025
أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة نظيره سموحة غدًا الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الزمالك مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على ستاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة

وجاءت قائمة نادي الزمالك لمواجهة سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي “الونش”، هشام فؤاد، بارون أوشينج، محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمد حمد، ناصر ماهر، آدم كايد، أحمد شريف، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، عمرو ناصر.

