“على يد حكم مصري".. أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

إشراف: وائل توفيق

كتابة وتصوير: يوسف محمد

تصميم وتنفيذ: محمد عزت



اندثرت في فترة التسعينات لكن أثرها باقيًا ولا تزال حكاياتها باقية على ألسنة أساطيرها. في الأزقة والحواري وشوارع أحياء القاهرة هلل الجمهور لـ "أراجوز" و "الحافي" و "بطاطا" احتفاء بترقيصة أو حرفنة أو تسديدة مباغتة.

تسربت حكايات كرة الشراب إلى السينما عبر زعيمها عادل إمام لتمتزج بالنوستالجيا وتبقى قصة خليط من القماش والنايلون والكُلة والخيوط والبويا، حاضرة. يستدعيها الأجداد في "قعدات" المقاهي والسهرات تفاخرًا و تسلية.

عبر 6 حكايات اجتررنا ماض الكرة الشراب وكنا جلساء في حضرة أساطيرها الباقين على قيد الحياة، رووا لنا فترات مجدها ونجوميتهم وما بقى ظلالها.

يمكنكم الإطلاع على الحكايات عبر ملف كروس ميديا من خلال الرابط: اضغط هنا