الزمالك يستقر على البديل المؤقت بعد إبلاغ فيريرا بالرحيل

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن هوية المدرب المؤقت الذي سيقود الفريق خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا بعد إبلاغهم للأخير بالرحيل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن أحمد عبد الرؤوف سيقود مران الزمالك اليوم على أن يختار القائمة التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك سيستضيف عند الخامسة عصر يوم غد الأحد نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

وكشف مصدر عن تواصل مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبدالرحمن إسماعيل مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لعرض أمر تدريب الفريق عليه بعد قرارهم بالاستغناء عن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي يوم أمس الجمعة إلى أن عبدالرحمن إسماعيل قدم عرض للمدرب الجزائري لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم .

إحصائيات يانيك فيريرا مع الزمالك

الزمالك تعاقد مع فيريرا قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/26 إذ قاد الفريق في فترة إعداد كان يراها المدرب ليست كافية بحسب تصريحات إعلامية له.

وقاد فيريرا الزمالك بـ 13 مباراة بواقع 11 مباراة ببطولة الدوري ومباراتين بكأس الكونفدرالية والتي حقق بها العلامة الكاملة بواقع فوزين على نظيره ديكيداها الصومالي ليتأهل لدور المجموعات.

ولكن الأمر اختلف على مستوى الدوري إذ فاز بـ 5 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

