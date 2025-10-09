"الأخيرة قبل كأس العرب".. موعد مباراة منتخب مصر الثاني المقبلة بعد ودية

تفاجأ الجمهور المصري والمغربي بقرار عدم نقل المباراة الودية بين المنتخبين الثانيين بالبلدين.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

منتخب المغرب المحلي يستضيف نظيره منتخب مصر الثاني عند الثامنة من مساء اليوم الخميس وديًا ضمن تحضيراتهما لكأس العرب.

وكان من المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 1 المباراة ولكن تم منع النقل.

صحيفة "المنتخب" المغربية أبدت تعجبها من قرار طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب حيث كتبت: "من الحتمي أن يكون من حق الجماهير المغربية متابعة ودياته، والأكثر من ذلك التعرف على أخباره".

وتابعت : "الحال أن التكتم الشديد على هذا المنتخب، وقد بلغ درجة متقدمة من التعتيم، والمتابعة مغلقة في وجه الجمهور وحتى في وجه الصحافة".

واختتمت: "الأكثر من هذا أن منصة المنتخبات الوطنية على إنستغرام تخلو خلوا كاملاً من صور عن الحصص التدريبية للمنتخب الرديف".

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

