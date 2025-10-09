أول تعليق من فيريرا بعد استمراره مدربًا للزمالك

"الأخيرة قبل كأس العرب".. موعد مباراة منتخب مصر الثاني المقبلة بعد ودية

وجه المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة تحفيزية مع استئناف الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الخميس.

واستأنف نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون قبل التوقف الدولي.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة جماعية لمران الفريق وأرفق بها رسالة تحفيزية.

وكتب فيريرا: " العودة إلي العمل، بغض النظر عن حجم العقبات، سنبقى معاً وسنصل إلى أهدافنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.