مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من فيريرا بعد استمراره مدربًا للزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

08:55 م 09/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة تحفيزية مع استئناف الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الخميس.

واستأنف نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون قبل التوقف الدولي.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة جماعية لمران الفريق وأرفق بها رسالة تحفيزية.

وكتب فيريرا: " العودة إلي العمل، بغض النظر عن حجم العقبات، سنبقى معاً وسنصل إلى أهدافنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا فيريرا الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)