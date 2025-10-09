رسالة من خالد الغندور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أرض الزمالك

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن أزمة أرض الفارس الأبيض في مدينة السادس من أكتوبر.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيادة الرئيس، من خالد الغندور كابتن نادي الزمالك، بالنيابة عن جمهور الزمالك".

وأضاف: "أتمني من فخامتك تحل موضوع أرض الزمالك، علشان ملايين من الزملكاوية، من شعبك اللي بيحبك، يقدرك، يحترمك، اللي بقرار من معاليك هتفرحهم فرحة كبيرة، وتعمل استقرار لناديهم اللي بيحبوه من الصغر".

وكانت وزارة الإسكان والمرافق العامة المصرية، أعلنت في وقت سابق سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، الذي كان من المقرر إقامة فرع جديد للنادي بها.

ويمر الزمالك خلال الفترة الحالية، بوقت صعب على جميع النواحي، بشكل خاص من الناحية الماضية، خاصة في ظل عدم توافر أموال لدفع مرتبات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مما أثار حالة من الجدل بين لاعبي الفريق وجهازهم الفني في الفترة الماضية.

