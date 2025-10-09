علي معلول يظهر رفقة طبيب النادي الأهلي في القاهرة.. ما القصة؟

15 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز على جيبوتي

لا يزال النجم التونسي علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، يتعلق بمصر بشكل كبير ويحرص على زيارتها باستمرار، على الرغم من رحيله عن المارد الأحمر.

وظهر علي معلول، خلال قضائه فترة إجازته خلال الأيام الماضية في القاهرة، حيث انتشرت له صورة رفقة أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي وعدد من أصدقائه.

وكان علي معلول انضم إلى الصفاقسي التونسي في يونيو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر.

ويذكر أن علي معلول، كان قد انضم إلى النادي الأهلي في يوليو من عام 2017 قادما من الصفاقسي التونسي واستمر مع الفريق حتى يونيو الماضي.

وخلال 8 سنوات قضاها صاحب الـ35 عاما مع النادي الأهلي، نجح في اكتساب حب جماهير القلعة الحمراء، خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب رفقة الفريق وحصد الكثير من البطولات على مختلف الأصعدة.

