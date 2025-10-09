مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

نجم الأهلي السابق: اتمنى توزيع تيشرتات المنتخب في احتفالية يوم الخميس

كتب : محمد خيري

12:35 م 09/10/2025

منتخب مصر

تابعنا على

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تأهل مصر لكأس العالم إنجاز كبير يجب أن يأخذ حقه واللاعبين يجب أن يكونوا وواضح مجهود الدولة مجهود المسئولين مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "نفسي كل لاعب ينزل في المباراة يقول كلمة للجمهور ويكون في بروتوكول للفرحة وتوزيع تيشيرتات المنتخب وتتوزع على الجماهير".

وأكمل: "فكرة أن وجود احتفالية كبيرة يوم الخميس فكرة عظيمة واللاعبين تستحقها".

واختتم حديثه قائلًا: "ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي، ولديه طريقة لعب هجومية ستفيد الفريق"

منتخب مصر هشام حنفي المنتخب أخبار الرياضة تصفيات كأس العالم

أخبار

