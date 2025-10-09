نجم الأهلي السابق: اتمنى توزيع تيشرتات المنتخب في احتفالية يوم الخميس
كتب : محمد خيري
منتخب مصر
تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تأهل مصر لكأس العالم إنجاز كبير يجب أن يأخذ حقه واللاعبين يجب أن يكونوا وواضح مجهود الدولة مجهود المسئولين مع المنتخب الوطني".
وأضاف: "نفسي كل لاعب ينزل في المباراة يقول كلمة للجمهور ويكون في بروتوكول للفرحة وتوزيع تيشيرتات المنتخب وتتوزع على الجماهير".
وأكمل: "فكرة أن وجود احتفالية كبيرة يوم الخميس فكرة عظيمة واللاعبين تستحقها".
واختتم حديثه قائلًا: "ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي، ولديه طريقة لعب هجومية ستفيد الفريق"